Inter, Roma, Premier League e F1: le ultimissime

Incredibile a San Siro. Il Milan vince il derby all’89esimo minuto grazie ad un colpo di testa di Gabbia. All’Inter non basta il gol di Dimarco, Fonseca si aggiudica così il derby di Milano.

In un pomeriggio particolare del primo giorno d'autunno, arriva l'esordio (con vittoria) di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi e le fresche dimissioni della Ceo Lina Souloukou, all'Olimpico i giallorossi strappano la prima vittoria in campionato contro la rivelazione Udinese. Gol per Dovbyk, Dybala su rigore e Baldanzi appena entrato.

Il Manchester City ha pareggiato all'ultimo, 2-2, contro l'Arsenal ed è ora da solo al comando della classifica della Premier League. All'Etihad Stadium, primo tempo quanto mai intenso. In apertura, al 9', il vantaggio dei padroni di casa, con la 100esima rete di Haaland in 105 presenze con la maglia dei Citizens. A seguire l'Arsenal ha ribaltato la situazione: al 22' splendido sinistro a girare dell'ex Roma e Bologna Calafiori per l'1-1; al 46' il sorpasso degli ospiti con la rete di Gabriel.Nel recupero del primo tempo i Gunners sono rimasti in dieci uomini per via del rosso (doppio giallo) inflitto ai danni di Trossard. Il City poi, pur giocando tutta la ripresa in superiorità numerica, è riuscito a raddrizzare il match soltanto al 98' col 2-2 definitivo firmato da Stones.

Il GP di Singapore è un dominio McLaren. A vincere questo diciottesimo appuntamento del Mondiale di F1 2024 è Lando Norris, partito dall pole, che firma il suo terzo successo in carriera. A Marina Bay salgono sul podio anche Verstappen e Piastri, mentre le Ferrari nonostante una bella rimonta non vanno oltre il quinto e settimo posto con Leclerc e Sainz.