Serie A, Sinner, Premier League e Musetti: le ultimissime

Il quinto turno di Serie A si concluderà oggi con la sfida tra Atalanta e Como. La squadra di Gasperini è reduce dal pari in Champions contro l'Arsenal, ex formazione del tecnico del Como. Il posticipo della quinta giornata di Serie A, andrà in scena oggi, lunedì 23 settembre, alle ore 20.45: match visibile in diretta in esclusiva su DAZN.

"Voglio dedicare questo titolo a mia zia che non sta bene non so quanto ancora rimarrà in vita". Con queste parole Jannik Sinner dedicò il successo agli Us Open alla zia, gravemente malata. A distanza di due settimane, la sorella della madre del numero uno al mondo, è scomparsa, a soli 56 anni.

Brutte notizie in casa Manchester City: nel primo tempo del big match contro l'Arsenal, Rodri è uscito dal campo in lacrime per un infortunio. Il centrocampista di Guardiola ha messo male il ginocchio che ha subito una torsione innaturale. Il problema sembra serio, nelle prossime ore effettuerà gli esami.

Lorenzo Musetti centra la semifinale dell'ATP 250 di Chengdu, in Cina. Lorenzo, numero 1 del seeding, ha giocato sul campo centrale e ha battuto Mannarino per 2-1 (6-2-5-7,6-2). Oggi la semifinale contro il russo KAMAZOV Kachmazov a partire dalle 11.