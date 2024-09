Atalanta, Roma, Berrettini e Juve Next Gen: le ultimissime

Dopo un iniziale posticipo del fischio d'inizio, Atalanta-Como è stata definitivamente rinviata. L'arbitro Paride Tremolada ha ritenuto impossibile giocare a causa del maltempo, con tantissima pioggia che ha causato enormi pozzangere sul rettangolo verde. La gara si rigiocherà già domani 24 settembre alle ore 20:45.

Ora è ufficiale: il gruppo Friedkin, proprietario della Roma, ha annunciato di avere un accordo per acquistare l’Everton. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato: si parla di un piano di investimento da circa 600 milioni di euro. Sulla questione il popolo romanista sui social si è diviso.

Filippo Volandri ha diramato una prima lista di convocazioni per il quintetto azzurro che volerà a Malaga per le Final Eight di Coppa Davis di novembre. Figurano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, insieme ai due doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Tra i grandi assenti c'è dunque al momento Matteo Berrettini.

Disavventura nella notte per la Juventus Next Gen di Paolo Montero, rimasta bloccata a Trapani dopo il pareggio conquistato al Provinciale contro la squadra allenata da Salvatore Aronica. Il volo che avrebbe dovuto riportare a casa la formazione U23 bianconera non è mai partito e i calciatori sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto.