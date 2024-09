Roma, Atalanta, Premier League e Nadal: le ultimissime

I Friedkin hanno scelto un amministratore delegato ad interim: sarà Lorenzo Vitali. 37 anni, avvocato diventato molto influente a Trigoria. Ha gestito alcune tra le vicende legali più spinose che la società ha affrontato negli ultimi mesi, comprese alcune cause di lavoro interne che hanno creato scompiglio. Era un uomo molto stimato anche da Lina Souloukou.

La gara rinviata ieri tra Atalanta e Como, a causa della forte pioggia che ha reso impraticabile il terreno di gioco, è stata spostata a oggi alle 20.45 e si potrà seguire in esclusiva su DAZN.

Bruttissime notizie in casa Manchester City: Rodri potrebbe aver già finito la sua stagione. Stando a quanto riportato da Marca, i controlli parlano di una rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La diagnosi definitiva verrà fatta nelle prossime ore.

Le liste dei preconvocati per le Final Eight di Coppa Davis stanno regalando numerose sorprese. Se per l'Italia ha fatto notizia l'assenza di Berrettini, per la Spagna la grande sorpresa è Rafa Nadal nel quintetto che volerà a Malaga per le sfide sul cemento.