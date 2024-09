Lazio, Roma, Serie A e MotoGP: le ultimissime

Dopo il ko contro la Fiorentina in campionato, per la Lazio di mister Marco Baroni è già tempo di vigilia. I biancocelesti infatti domani sera affronteranno il debutto in Europa League, con la sfida di Amburgo che li vedrà impegnati contro la Dinamo Kiev. Il gruppo biancoceleste in questi minuti sta svolgendo l'allenamento di rifinitura sui campi del centro sportivo di Formello, mentre la partenza per la Germania è prevista per questo pomeriggio. La bella notizia per il tecnico Baroni, come previsto nelle scorse ore, è la presenza in gruppo di Valentin Castellanos: il Taty, dopo aver saltato la trasferta del Franchi, è quindi recuperato e a disposizione per il debutto europeo.

Sarà il bulgaro Georgi Kabakov a dirigere Roma-Athletic Bilbao, incontro valido per la prima giornata di Europa League, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico. Assistenti Martin Margaritov e Diyan Valkov.

La Serie A prosegue nella propria battaglia alla pirateria. Nelle scorse ore è stato firmato un protocollo fra AgCom, Guardia di Finanza e Procura di Roma che consente di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria i dati identificativi degli utilizzatori del cosìdetto pezzotto. Nella giornata di ieri, inoltre, era arrivato 'ok alla riammissione di un emendamento al Decreto Omnibus, con la proposta che vuole estendere alle VPN l'obbligo di disabilitare l'accesso alle partite illegali. "Ogni fruizione illegale di contenuti video lascia un filo digitale indelebile che consentirà alle forze dell’ordine di perseguire i pirati a cui saranno applicate in maniera automatica sanzioni fino a 5.000 euro”. Queste le parole di De Siervo, ad della Serie A.

"Non vedo l’ora di partire e arrivare in Indonesia anche per la parata di mercoledì. Siamo stati ospiti a Bali quest’estate e il clima e l’accoglienza sono stati semplicemente pazzeschi. Sarà speciale. In più con questa gara, iniziano una serie di GP su alcuni dei miei circuiti favoriti del calendario. Arriviamo da un weekend molto solido a Misano, siamo cresciuti ancora. Full gas in questo altro GP di casa". Così Marco Bezzecchi, pilota della Pertamina Enduro VR46 Racing Team, in vista del Gp di Indonesia, in programma domenica prossima.