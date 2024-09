Atalanta, Lazio, Roma e Coppa Italia: le ultimissime

Atalanta e Como tornano in campo a 24 ore dal rinvio per maltempo di ieri, dando vita a un match scoppiettante: il derby lombardo del Gewiss Stadium, posticipo della 5ª giornata di Serie A, va ai lariani di Fabregas, alla prima vittoria stagionale grazie a uno spettacolare 3-2. I nerazzurri di Gasperini si mostrano ancora discontinui dopo il successo sulla Fiorentina e il pareggio con l'Arsenal in Champions, il Como trova invece tre punti assolutamente meritati, dopo 20 minuti iniziali di grande difficoltà.

La Lazio si prepara al debutto nella nuova Europa League contro la Dinamo Kiev. Oggi in conferenza stampa il tecnico Baroni ha presentato la gara: "Giocare l'Europa League è una bellissima opportunità, ma non sono abituato a guardare così avanti. Di certo è un obiettivo e ce la vogliamo giocare alla grande", ha detto. "Sarà un'occasione per chi ha giocato meno".

Nella seduta di allenamento di oggi il capitano della Roma Luca Pellegrini si è allenato a parte per un problema al ginocchio sinistro, non a caso subito dopo l'uscita dal campo contro l'Udinese gli è stato applicato il ghiaccio. Di sicuro non giocherà giovedì contro l'Atlhetic Bilbao ma anche la convocazione è in forte dubbio.

Il Sassuolo elimina il Lecce dalla Coppa Italia allo Stadio Via del Mare. La squadra allenata da Fabio Grosso passa in vantaggio al 13' con un gol di Muharemovic, giocatore di proprietà della Juventus.