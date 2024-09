Lazio, Friedkin, Sinner e Champions League: le ultimissime

Mentre la Lazio di Marco Baroni si appresta al debutto in UEFA Europa League contro la Dinamo Kiev, nella notte di Amburgo sono da segnalare diversi problemi per alcuni supporter biancocelesti. Secondo quando riferito dalle autorità locali, sono 50 i tifosi laziali arrestati in terra tedesca. Il gruppo, fermato e perquisito dalle forze dell’ordine nel centro della città, è stato poi portato in questura dove è stato confermato lo stato d’arresto. Nella mattinata di oggi sono stati tutti liberati.

Nella giornata di ieri i Friedkin hanno ufficialmente annunciato l'acquisto dell'Everton. I proprietari della Roma sarebbero già andando alla ricerca di un nuovo allenatore, e adesso il nome che sta circolando negli uffici dei “Toffees” è quello di Maurizio Sarri.

Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino esordirà al primo turno contro il numero 28 Atp Nicolas Jarry, avversario che lo ha battuto nell'unico precedente datato 2019. Il match si disputerà giovedì 26 o venerdì 27 settembre con campo e orario ancora da definire, ma indicativamente intorno alle ore 13:00 italiane.

La Uefa ha comunicato che Milano non ospiterà la finale della Champions League 2027. Il Comune non ha infatti potuto garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero state coinvolte in lavori di ristrutturazione durante il periodo della finale.