Lazio, Inter, MotoGP e Berrettini: le ultimissime

L’esordio in Europa League per dimenticare la sconfitta amara di Firenze. Seconda trasferta di fila in una settimana per la Lazio: ad Amburgo ecco la Dinamo Kiev. Baroni pensa a diversi cambi in vista dei tanti impegni ravvicinati. Tra i pali si dovrebbe rivedere Provedel, favorito su Mandas. In difesa Romagnoli si prepara a tornare in campo dal primo minuto insieme a Patric. Sulle fasce, invece, riposano Lazzari e Nuno Tavares: spazio dunque a Marusic e a Pellegrini. A centrocampo titolare Rovella in coppia con Vecino (più di Guendouzi). Sulla trequarti Tchaouna è pronto a prendersi il posto sulla destra per completare il reparto insieme a Dele-Bashiru e a Pedro. Più staccati sia Dia che Zaccagni. Il centravanti lo farà Noslin con Castellanos regolarmente convocato e in panchina.

Il fondo Oaktree apre il portafoglio per l'Inter. Come reso noto dal club nerazzurro in una nota, infatti, il nuovo azionista di maggioranza (subentrato alla famiglia Zhang dopo l'escussione del pegno per il mancato pagamento di un debito da 395 milioni) è intervenuto per ripatrimonializzare la società con una operazione da complessivi 47 milioni di euro. "Le riserve di patrimonio netto a disposizione della società aumentano quindi di 44 milioni attraverso dirette iniezioni di cassa e di 3 milioni attraverso la conversione dell'ultima quota residua di finanziamenti soci - si legge nella nota -. Gli investimenti da parte dell'azionista di maggioranza dimostrano l'impegno verso il raggiungimento della stabilità finanziaria ed operativa del Club, a sostegno del più alto livello di performance dentro e fuori dal campo", conclude l’Inter.

La MotoGp annuncia la firma di un accordo biennale con l'Autodromo Internazionale dell’Algarve attraverso il quale la struttura verrà inserita nei calendari 2025 e 2026 del campionato, sulla scia di sei Gran Premi già disputati, che nelle scorse edizioni hanno regalato spettacolo. Portimao, cornice perfetta per la MotoGP, non offre solo una pista mozzafiato, ma anche una meta apprezzata dal pubblico.

Inizia con il piede giusto l'avventura di Matteo Berrettini nell'Atp 500 di Tokyo. All'esordio il tennista romano si è imposto in un'ora e 30 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-4 sul qualificato Botic Van de Zandschulp e ha staccato il pass per il secondo turno.