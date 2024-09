Napoli, Juve, Pisa e Luna Rossa: le ultimissime

Antonio Conte rivoluziona il Napoli per la sfida di questa sera contro il Palermo. Gli azzurri scendono in campo in un Maradona nuovamente strapieno per i sedicesimi di Coppa Italia: in palio ci sono gli ottavi sul campo della Lazio. Molto probabilmente debutteranno da titolari tre acquisti estivi, Rafa Marin, Billy Gilmour e David Neres.

Tra le pieghe della semestrale di Exor c'è anche una parte relativa alla Juventus. Il club - controllato al 63% da parte della holding di proprietà della famiglia Elkann Agnelli - ha riportato una perdita da 91 milioni nel periodo fra gennaio e giugno, che si va ad aggiungere a quella dei sei mesi precedenti, cioè da luglio a dicembre 2023, che era da 85 milioni. Un totale di 176 milioni che è il terzo negativo più alto della storia Juve, dopo quello del 2021-22.

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il ricorso presentato dal Pisa difeso dall'avvocato Mattia Grassani, decidendo di infliggere al Cittadella la sconfitta a tavolino 0-3 per la partita casalinga contro il Pisa del 27 agosto scorso, terminata 1-1 sul campo. Nel secondo tempo della partita, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara.

Si comincia a fare sul serio: nel mare antistante Barcellona iniziano le regate della finale della Louis Vuitton Cup. Torna in acqua, quindi, Luna Rossa Prada Pirelli, che sfida Ineos Britannia. Si gareggia al meglio dei 13 match race.