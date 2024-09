Roma, Sinner, Gudmundsson e Fiorentina: le ultimissime

On Air

Ci siamo. Stasera la Roma di Juric farà il suo esordio in Europa affrontando l’Athletic Club. Roma (3-4-2-1) Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Koné, Cristante (Paredes/Pisilli), Angelino, Baldanzi, Dybala, Dovbyk.

Jannik Sinner batte in tre set Jarry all'esordio nell’ATP 500 di Pechino. L'azzurro cede il primo set al cileno, finalista agli ultimi Internazionali di Roma, poi recupera e chiude in un'ora e cinquantasei minuti con il risultato di 4-6, 6-3, 6-1.

Potrebbe costare caro ad Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa oggi alla Fiorentina, il post social nelle ore che hanno preceduto il derby di Coppa Italia tra la squadra di Gilardino e la Samp. L'islandese aveva condiviso su Instagram una foto per deridere gli avversari con una frase offensiva presente su un cassonetto con una bomboletta spray. Su questo post di Gudmundsson stamane la Procura Federale ha aperto un’indagine. Si tratta di condotta sleale e antisportiva ai sensi dell'art 4 CGS. A breve, dunque, l'attaccante di Palladino riceverà l'avviso di conclusione indagini che prelude al deferimento.

L'ex sindaco di Firenze, ora Europarlamentare, Dario Nardella ha espresso soddisfazione per le parole di Rocco Commisso sullo stadio "Franchi" attraverso una nota letta nel corso del programma "Refresh" su Toscana TV: "Dopo la manifestazione di volontà di contribuire alla realizzazione del nuovo Franchi noi abbiamo mandato una lettera scritta in cui accettavamo la proposta e ci mettevamo a disposizione per portarla avanti. Abbiamo anche scritto al Ministro Abodi tanto che si sono svolti alcuni incontri tecnici a Roma con i dirigenti del comune”.