Roma, Serie A, Coppa Italia e Berrettini: le ultimissime

Paulo Dybala è uscito al 45' di Roma-Athletic per un indurimento al flessore sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, la speranza della Roma è che l'argentino si sia fermato in tempo e non debba restare fuori a lungo. "Ha sentito un po' di fastidio, ora vediamo. Non volevamo rischiare niente, vediamo domani, è inutile ora parlarne", ha detto Juric al fischio finale. Difficile, a questo punto, vederlo in campo domenica alle 15 contro il Venezia.

Inizia oggi la sesta giornata di Serie A con il match tra Milan, reduce dalla vittoria nel derby e il Lecce. La gara, in programma alle 20.45 a San Siro, sarà visibile sia su Dazn che sui canali Sky.

Tutto troppo facile per il Napoli al Maradona: 5-0 contro il Palermo nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Conte agli ottavi affronterà la Lazio in gara secca all'Olimpico. Due le possibili date per la partita: mercoledì 4 dicembre oppure mercoledì 18 dicembre. Chi vincerà la gara a Roma affronterà una tra Inter e Udinese.

Matteo Berrettini ha conquistato l'accesso al secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo. L'azzurro affronterà il francese Arthur Fils, che ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero uno del tabellone Taylor Fritz. Il match si disputerà venerdì 27 settembre sul "Colosseum" non prima delle ore 11:00.