Roma, Juve, Genoa e Berrettini: le ultimissime

Buone notizie in casa Roma: sia Paulo Dybala sia Zeki Celik stanno bene. Gli esami a cui sono stati sottoposti stamattina hanno evidenziato per Dybala (flessore sinitro) e per Celik (adduttore destro) solo un affatticamento muscolare, nessuna lesione. Per non rischiare è difficile che l'argentino giochi contro il Venezia, anche perché le alternative, a partire da Soulé, ci sono.

"Ho già scelto". Thiago Motta, a sorpresa, annuncia in conferenza stampa la formazione con la quale la Juventus scenderà in campo domani contro il Genoa. "Per oggi ve lo dico", e poi ecco l’elenco. La formazione annunciata da Motta (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Danilo, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Vlahovic

Come previsto e prevedibile, Genoa-Juventus, in programma domani alle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova e valida per la 6ª giornata di Serie A, si disputerà a porte chiuse. Lo ha deciso il prefetto di Genova dopo le determinazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive.

Termina al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Tokyo. Il tennista romano, complice un problema agli addominali, è costretto al forfait all'inizio del secondo set nel match contro il francese Arthur Fils dopo aver vinto 7-6 (5) il primo parziale