Milan, Sczeczny, Rodri e ciclismo: le ultimissime

Il Milan supera il Lecce per 3-0 a San Siro. Morata, Theo e Pulisic stendono i salentini nell’anticipo della sesta giornata. Fonseca aggancia il Torino al primo posto.

Szczesny ha detto sì al Barcellona e mancano solo gli ultimissimi dettagli per la firma e l’ufficialità del nuovo contratto, fino a giugno 2025. Un trasferimento, ricordiamolo, che permetterà anche alla Juventus di risparmiare sulla buonuscita del giocatore.

Intervento riuscito, ma lo stop sarà come previsto lunghissimo, tanto che per vedere nuovamente Rodri in campo bisognerà aspettare la prossima stagione o, bene che vada, maggio del 2025. Questo, secondo il sito del quotidiano spagnolo As, il quadro della situazione dopo l'operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio.

Un nuovo gravissimo lutto torna a scuotere il mondo del ciclismo. Non ce l'ha fatta Muriel Furrer, la 18enne corridrice svizzera, caduta ieri durante la prova juniores dei Mondiali di ciclismo a Zurigo. Lo ha annunciato l'Uci, la federciclismo mondiale.