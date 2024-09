Sinner, Paolini, Luna Rossa e MotoGp: le utimissime

On Air

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) conferma che giovedì 26 settembre ha presentato ricorso alla Corte arbitrale dello sport (TAS) nel caso del tennista italiano Jannik Sinner, il quale è stato ritenuto esente da colpa o negligenza da un tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency.

Jasmine Paolini vince e passa al secondo turno a Pechino battendo la danese Clara Tauson. Paolini ha avuto la meglio in più di due ore: ha iniziato male perdendo 6-1 il primo set, poi ha rimontato con un 7-5 6-4 che le ha regalato la vittoria.

Dopo aver vinto una regata a testa e aver rispettato un giorno di riposo, riparte la sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia, valida per la finale della Louis Vuitton Cup, competizione che apre le porte all'ultimo atto dell'America's Cup contro il Defender ETN Zealand. Oggi (sabato 28 settembre) sono previste gara 3 e gara 4.

In Indonesia Bagnaia vince la gara sprint in MotoGP davanti a Bastianini per una doppietta Ducati tutta italiana.