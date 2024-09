Sinner, Genoa, Bologna ed Emiliano Martinez: le ultimissime

La Wada ha fatto appello al Tas contro l'assoluzione di Jannik Sinner in relazione al caso Clostebol. Lo fa sapere la stessa Wada, con un comunicato in cui sottolinea che "la constatazione di 'assenza di colpa o negligenza' non è corretta ai sensi delle norme vigenti", e chiede per il n. 1 del mondo uno stop da uno a due anni.

Il Genoa di Alberto Gilardino ospita la Juventus di Thiago Motta alle 18. Queste le probabili formazioni: Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendruop, Badelji, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha. Possibile 4-2-3-1 per Motta: Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; N. Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Alle 20.45 il Bologna di Italiano ospita l'Atalanta. Gli emiliani dovrebbero presentarsi con un 4-2-3-1: Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Aebischer, Freuler; Iling-Junior, Urbanski, Ndoye; Castro. Gasperini con un possibile 3-4-1-2 con Carnesecchi; Djimsiti, Kossonou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini; Retegui, Lookman.

Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa, salterà le prossime due partite dell'Argentina dopo essere stato squalificato dalla Fifa per "comportamento offensivo". L'estremo difensore ha infatti replicato i suoi festeggiamenti provocatori, tenendo una replica del trofeo della Coppa America vinto quest'estate negli Stati Uniti sul cavallo dei pantaloni dopo la vittoria per 3-0 contro il Cile. Salterà le gare di ottobre contro Venezuela e Bolivia.