Atalanta, Juve, Inter e Luna Rossa: le ultimissime

Il terzo gol consecutivo di Castro non è bastato al Bologna per trovare la prima stagionale al Dall'Ara, l'Atalanta ha pareggiato all'ultimo respiro con Samardzic evitando la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate: 1-1 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A.

Vlahovic si sblocca, la Juve torna a vincere. Dopo tre 0-0 consecutivi, i bianconeri superano il Genoa grazie ad una doppietta dell'attaccante serbo e alla rete finale di Conceiçao. Una vittoria importante, che consente alla Juve di salire al primo posto in classifica.

Riscatto immediato. L'Inter ha cancellato la sconfitta nel derby della Madonnina sbancando il Bluenergy Stadium: 3-2 all'Udinese. Vittoria e incantesimo rotto: doppietta di Lautaro Martinez, che si è sbloccato firmando il successo stagionale numero tre in campionato dei nerazzurri. Sono 11 i punti in classifica.

Luna Rossa torna in acqua per la finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, ma la seconda regata si chiude in un nulla di fatto per il poco vento: gara-3 viene annullata mentre gara-4 è rimandata a domani.