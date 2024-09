Lazio, Roma, Osimhen e Musetti: le ultimissime

Manca sempre meno al lunch match delle 12.30 tra Torino e Lazio. Ecco le probabili scelte di Baroni. Biancocelesti che dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1: Provedel; Lazzari; Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Ivan Juric sembra intenzionato a confermare il suo classico 3-4-2-1 per questa sfida. Tra i pali, Svilar è confermato titolare. In difesa, Hermoso dovrebbe partire dal primo minuto, affiancato da Ndicka come centrale e Mancini sulla destra. A centrocampo, Koné sembra destinato a giocare dal primo minuto, con Cristante che resta favorito su Paredes per un posto accanto a lui. Sulle fasce, Angelino appare sicuro della posizione come quinto di sinistra, mentre sulla destra le condizioni di Celik sono da valutare; in alternativa, potrebbe giocare Abdulhamid o adattarsi El Shaarawy. Per quanto riguarda l'attacco, fiducia a Dovbyk, supportato da Baldanzi sulla sinistra, vista l'assenza di Pellegrini ancora in recupero, e da Soulé sulla destra

Primo e secondo gol con la maglia del Galatasary, esultanza alla Icardi, sostituzione all'intervallo per infortunio (al suo posto Mertens): Victor Osimhen ha regalato un tempo denso di emozioni ai supporter del Gala, ma non è bastato per avere la meglio sul Kasimpasa di Barak. Clamorosa rimonta subita dagli ospiti: dal 3-0 al 3-3.

Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp 500 di Pechino. Sconfitto dal cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking, in due set. Il punteggio finale è stato 6-2, 6-4.