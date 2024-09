Roma, Lazio, Luna Rossa e MotoGP: le ultimissime

Cristante e Pisilli salvano in rimonta una brutta Roma. Seconda vittoria per Juric con i giallorossi che salgono così a 9 punti in classifica al termine della sesta giornata di campionato.

La Lazio guarisce dal mal di trasferta con una grande prestazione e un brivido nel finale. Il gol del 3-2 di Coco al 92’ non basta alla squadra di Vanoli (espulso nella ripresa) per strappare il pareggio. Noslin all'89', dopo 22 secondi dall’ingresso in campo al posto di Castellanos, aveva firmato il tris con il primo gol in biancoceleste. E la squadra di Baroni conquista la prima vittoria in trasferta in campionato.

Luna Rossa e Ineos Britannia sono tornate in acqua per la replica della terza giornata della finale di Louis Vuitton Cup: il primo punto è stato assegnato ad Ineos Britannia, perché poco prima del tormentato via a gara-3, Luna Rossa ha subito la rottura della randa per un crollo strutturale, cedendo la regata a tavolino. Dopo la riparazione è arrivata la reazione della barca italiana, che si è aggiudicata in volata gara-4, rimettendo in equilibrio la finale.

E' Jorge Martin il re d'Indonesia classe MotoGp. Lo spagnolo della Ducati Pramac, leader del Mondiale, vendica la caduta di ieri e vince il Gran Premio dominando la gara di Mandalika dall'inizio alla fine, senza mai lasciare alcuno spiraglio agli avversari.