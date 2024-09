Napoli, Empoli, Berrettini e Andrea Capone: le ultimissime

Nella gara delle 20.45 il Napoli batte il Monza al Maradona portandosi a 13 punti in testa alla classifica. Si decide tutto nel primo tempo: gli azzurri sbloccano la gara con il mancino di Politano e raddoppiano poco dopo grazie al tiro ravvicinato di Kvaratskhelia dopo un rimpallo sulla conclusione di McTominay.

Derby dell'Arno senza emozioni (e gol) tra Empoli e Fiorentina, che danno vita a una partita poco entusiasmante e chiudono con un punto a testa. Poche le occasioni registrate da entrambe le parti in questo 0-0, con i portieri di fatto spettatori non paganti nell'occasione.

Matteo Berrettini si è fermato ancora per un problema agli addominali. Il tennista romano ha accusato un fastidio alla zona che più volte lo ha costretto a lunghi stop in carriera, durante il match di secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo. Dopo un paio di punti giocati nel secondo parziale, Matteo ha deciso di ritirarsi. In attesa di capire quale sia l'entità del problema, Berrettini non si è ancora cancellato dal Masters 1000 di Shanghai in programma a ottobre.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'ex giocatore del Cagliari Andrea Capone, classe 1981, è stato trovato morto questa mattina con una ferita alla testa all'interno di un hotel nel centro di Cagliari. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'uomo sia caduto accidentalmente, forse dalle scale, sbattendo la testa.