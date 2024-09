Parma, Luna Rossa, cronaca e Mourinho: le ultimissime

Si conclude oggi la 6a giornata del campionato di Serie A con il match tra Parma e Cagliari. La gara, in programma alle 20.45 allo Stadio Tardini, è visibile in esclusiva per gli abbonati Dazn.

Anche oggi il programma della Louis Vuitton Cup riserva altre due regate nello specchio d’acqua davanti al Porto Olimpico di Barcellona. Luna Rossa e Ineos Britannia hanno vinto due regate a testa: chi vince sette gare, approda alla finale dell’America’s Cup contro New Zealand. Le due regate programmate per oggi verranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205) e in chiaro su Italia1. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e canale YouTube della America’s Cup.

Con un'operazione coordinata di più sezioni delle Forze dell'Ordine milanesi sono state eseguite decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan e i reati connessi al giro d'affari legato al contesto calcistico con estorsioni sulla vendita dei biglietti delle partite e pizzo sui parcheggi antistanti lo stadio.

Intorno al 78' di Antalyaspor-Fenerbahce, poco prima del'autogol che ha regalato il 2-0 alla sua squadra, Mourinho ha protestato per una decisione arbitrale con la quale non era d'accordo. Per far valere le sue ragioni, l'allenatore ha fatto vedere a tutti i telespettatori l'errore dell'arbitro. Come ha fatto? Piazzando il suo computer davanti alla telecamera e proiettando il fermo immagine dell'azione in questione. Gesto che ha fatto scattare l'ammonizione ai danni del protoghese.