Inter, Genoa, Griezmann e MotoGP: le ultimissime

Allenamento di rifinitura in mattinata per l'Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida di Champions League contro la Stella Rossa. La seduta alla Pinetina ha visto come assenti Nicolò Barella e Tajon Buchanan, alle prese con i percorsi di recupero dai rispettivi infortuni.

Il quotidiano 'Il Secolo XIX' ha fatto il punto sul calciomercato del Genoa, club che dopo il brutto infortunio rimediato da Ruslan Malinovskyi è alla ricerca di un centrocampista svincolato. Ecco perché negli ultimi giorni è stato sondato anche un altro calciatore: si tratta di Dele Alli, centrocampista inglese classe '96 che per anni è stato pilastro del Tottenham ma ora è finito un po' nel dimenticatoio. Alli non gioca infatti da febbraio 2023.

Antoine Griezmann lascia i Bleus. Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha dato l'addio alla Nazionale francese. "È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa bellissima avventura e a presto", le parole del talento classe '91.

Ktm rafforzerà il team Red Bull KTM Factory Racing in MotoGp, dal 2025 in avanti, grazie a un accordo con Aki Ajo, amico e collaboratore di lunga data: sarà il nuovo team manager. Il finlandese gestisce un proprio team, Ajo Motorsport, da oltre due decenni e nel 2012 ha avviato un fruttuoso rapporto con KTM, conquistando il primo titolo iridato della RC4 in Moto3.