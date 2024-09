Parma, Atalanta, Sinner e Luna Rossa: le ultimissime

Vince 3-2 il Cagliari contro il Parma al Tardini nella sesta giornata di Serie A. Arriva la prima vittoria in campionatop per i rossoblù al termine di una partita ricca di emozioni.

Rischia di stare fuori anche un mese e mezzo Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta sostituito a Bologna sabato sera dopo aver accusato un fastidio alla coscia sinistra . All'ex Frosinone è stata diagnosticata la lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Per Hien invece si tratta di postumi distrattivi all'adduttore lungo sinistro. Salterà sia lo Shakhtar che il Genoa.

Jannik Sinner è in semifinale all'Atp 500 di Pechino battendo il ceco, numero 37 del mondo, Lehecka. Per un posto in finale affronterà il cinese Yunchaokete Bu, avversario che aveva già sconfitto Lorenzo Musetti al secondo turno. Si gioca martedì 1 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium non prima delle ore 13:00.

Dopo le regate 5 e 6 della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia il punteggio è sul 3-3. Gli inglesi vincono la prima sfida approfittando anche dell'errore nella pre-partenza degli italiani, i quali però non sbagliano la seconda seminando di fatto gli avversari. Appuntamento a domani per le regate 7 e 8.