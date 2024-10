Caso ultras, Champions League, Immobile e Zaccheroni: le ultimissime

Sui fatti relativi ai sistemi criminali che hanno interessato le curve di Inter e Milan, è scattato ovviamente anche l’interesse della Procura Figc. Tra gli scenari, ancora è presto per dirlo, ma potrebbero esserci o non esserci sanzioni. Tra queste rientrano inibizioni per i dirigenti, squalifiche per i tesserati, ammende pecuniarie o sull’utilizzo dell’impianto per le due società (solo le curve o tutto il Meazza chiuso). Fino alla penalizzazione. Ad oggi non c'è nessun indagato tra club e tesserati.

Torna la Champions League e tornano in campo anche Inter e Milan. I nerazzurri e lo Stella Rossa Belgrado scenderanno in campo alle 21 allo Stadio San Siro. Allo stesso orario, la squadra di Fonseca alla BayArena se la vedrà con il Leverkusen: entrambi i match saranno visibili in diretta esclusiva su Sky.

Nuova prestazione da incorniciare per Ciro Immobile nel campionato turco, con la maglia del Besiktas. L'ex attaccante della Lazio ha trascinato la sua squadra al successo con un doppietta in trasferta sul Kayserispor, battuto ieri sera 3-0 nel posticipo della settima giornata della Süper Lig.

"Mi hanno abituato così fin dal primo giorno. So perchè stimo loro, ma non riesco a capire il livello che ho raggiunto in questo Paese: penso di non aver fatto niente di eccezionale". Con queste parole Alberto Zaccheroni, allenatore della nazionle giapponese dal 2010 al 2014, ha ringraziato il paese per essere stato inserito nella Hall of Fame del calcio. La cerimonia di Tokyo si è svolta sotto gli occhi della federacalcio giapponese e della principessa.