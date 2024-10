Inter, Milan, Champions League e Alcaraz: le ultimissime

Inzaghi prepara diverse novità rispetto all'undici di partenza visto contro l'Udinese. Ancora assenti Barella e Buchanan, come i fuori lista Correa e Palacios. Coppia inedita in attacco: esordio stagionale da titolare per Arnautovic, al fianco di Taremi. A centrocampo turno di riposo per Frattesi: Zielinski e Mkhitaryan dall'inizio, Calhanoglu favorito su Asllani in cabina di regia. Tornerà Dumfries sulla destra, Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare Dimarco sull'out opposto. In porta ci sarà Sommer, turno di riposo per Acerbi al centro della difesa: gioca De Vrij, con il rientrante Pavard e Bastoni al suo fianco.

Fonseca conferma nuovamente il 4-2-3-1. In porta Maignan, Pavlovic prende il posto di Tomori al fianco di Gabbia mentre Calabria e Theo Hernandez presidieranno le fasce. In cabina di regia Fofana e Reijnders, con Loftus-Cheek trequartista e Pulisic e Leao esterni. In avanti infine ci sarà Tammy Abraham mentre Morata dovrebbe partire dalla panchina.

La Champions League torna in chiaro in televisione. Anche in questa edizione della competizione europea, TV8 trasmetterà sul proprio canale una partita in programma in giornata. Per la seconda giornata di Champions League, TV8 trasmetterà in diretta tv in chiaro, alle ore 21:00, Lille-Real Madrid.

Al Torneo Atp 500 di Pechino China Open è andata in scena la prima semifinale, vinta da Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev in due set, con il punteggio di 7-5, 6-3. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, si aggiudica così l’accesso in finale.