Lazio, Champions League, Udinese e Luna Rossa: le ultimissime

Continua a crescere il dato degli spettatori di Lazio-Nizza. A poche ore dalla seconda partita di Europa League e dall'esordio casalingo, l'Olimpico sale a quota 25.000 circa. Per la gara di domani 3 ottobre alle 18.45 sono stati venduti 3.500 biglietti, sommati ai 20.000 abbonati.

Altra serata di Champions League con Atalanta, Bologna e Juve in campo. I bergamaschi giochernanno alle 18.45 alla Veltnis Arena contro lo Shakhtar, mentre i rossoblu sono attesi nella bella trasferta di Liverpool alle 21 ad Anfield. Entrambe le sfide sono visibili in esclusiva Sky. Disponibile anche su Prime Video invece Lipsia - Juve, sempre alle 21.

La difesa dell'Udinese si rafforza in vista del mercato di gennaio. Il club friulano, infatti, "è lieto di annunciare che Oumar Solet si unirà al club fino al 30 giugno 2027. Difensore centrale classe 2000, molto strutturato fisicamente ma anche agile e dotato di buona tecnica, ha disputato le ultime 4 stagioni con il Salisburgo, club con il quale ha giocato da protagonista anche la Champions League".

Non si fermano Luna Rossa e Ineos Britannia che, dopo le regate di ieri, tornano subito in acqua per proseguire la finale della Louis Vuitton Cup. Il punteggio è fissato sul 4-4. Le due regate programmate per oggi verranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205) e in chiaro su Italia1 a partire dalle 14.