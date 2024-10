Juve, Berrettini, Fiorentina e Lazio: le ultimissime

Ultimati gli esami strumentali al J Medical, la Juventus ha diffuso il report medico ufficiale sulle condizioni e i tempi di recupero di Gleison Bremer e Nico Gonzalez, che non saranno a disposizione di Thiago Motta a partire dalla sfida casalinga con il Cagliari, in programma domenica alle ore 12.30: "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. "Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Dopo l'infortunio a Tokyo, Matteo Berrettini torna in campo ed esordisce con una vittoria nell'Atp di Shanghai. L'azzurrosconfigge l'australiano Cristopher O'Connel, numero 79 della classifica mondiale in due set, con il punteggio di 7-6, 7-6.

Esordio europeo per la Fiorentina nella prima fase: stasera alle 21 i viola affronteranno la squadra gallese del New Saints. Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran.

Questa sera Tijjani Noslin non scenderà in campo contro il Nizza. La gomitata rifilata Dubinchak, a 3' dal suo ingresso in campo contro la Dinamo Kiev, gli è costata il cartellino rosso e la conseguente squalifica per almeno una giornata. La sensazione, però, è che il numero di partite che sarà costretto a saltare è destinato a salire ulteriormente. La Uefa negli anni si è spesso dimostrata rigida nel far rispettare il proprio regolamento e se catalogando il gesto di Noslin in "condotta violenta" le tre giornate di squalifica sarebbero inevitabili, costringendolo a saltare - dopo il Nizza - anche Twente e Porto. La società biancoceleste qualora le sensazioni dovessero diventare realtà, starebbe valutando l'idea di fare ricorso alla decisione del Giudice Sportivo.