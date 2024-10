Serie A, Bremer, Chimenti e Luna Rossa: le ultimissime

La settima giornata di Serie A si apre oggi alle 18.30 con il match tra Napoli e Como. Alle 20.45 invece spazio a Verona - Venezia. La prima gara sarà trasmessa in tv, in coesclusiva, sia su DAZN che su Sky, la seconda in esclusiva su DAZN.

Bremer ha utilizzato i suoi canali social per raccontare le sensazioni a caldo dopo la rottura del crociato: "Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto. Forza Juventus. Sempre insieme a voi".

Morto Franco Chimenti, presidente della Federgolf, all'età di 85 anni. Nella sua lunga carriera ha ricoperto anche il ruolo di presidente della S.S.Lazio. Oggi dalle ore 12 e fino alle 18, e sabato, dalle 9 alle 12, verrà allestita la camera ardente al Salone d'Onore del Coni. I funerali verranno celebrati sabato alle 14.30 presso la Chiesa di San Roberto Bellarmino.

Giornata fondamentale per Luna Rossa. Oggi l'imbarcazione italiana deve assolutamente vincere entrambi i Match Race in programma con INEOS Britannia, se non ci riuscirà la Louis Vuitton Cup andrà agli inglesi. La diretta TV sarà disponibile sia in chiaro su Italia 1 che su Sky, sui canali 201 e 205. Streaming con Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.