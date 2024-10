Verona, Napoli, Italia e Danso: le ultimissime

Il Verona batte 2-1 in rimonta il Venezia nel derby veneto. Nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A, la squadra di Zanetti torna alla vittoria dopo tre ko consecutivi e sale a quota 9 punti agganciando la Roma di Juric. Quinto ko nelle prime sette gare stagionali per la squadra di mister Di Francesco

Grazie ad un gol lampo di McTominay (dopo soli 25 secondi), ad un calcio di rigore di Lukaku e ad una rete di Neres (propiziata da un grande assist del centravai belga), il Napoli batte 3-1 il Como, nell'anticipo della settima giornata di campionato.

Ecco i convocati dell'Italia di Spalletti per le gare di Nations League contro Belgio e Israele in programma il 10 e il 14 ottobre. Portieri: Di Gregorio, Donnarumma, Vicario. Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Okoli, Udogie. Centrocampisti: Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Pisilli, Ricci, Tonali. Attaccanti: Kean, Maldini, Raspadori, Retegui.

Fermato da settimane per la mancanza dell'idoneità agonistica a causa di anomalie cardiache, Kevin Danso torna a sperare di poter tornare in campo. È lo stesso difensore austriaco del Lens a rendere noto il risultato degli ultimi controlli, fatti a Londra: "In uno studio elettrico invasivo completo del cuore di Kevin, non sono state rilevate cicatrici del muscolo cardiaco o anomalie elettriche che potrebbero portare o supportare lo sviluppo di pericolose aritmie. Sulla base dei dati disponibili, lo considereremmo idoneo a giocare a football agonistico". Il trasferimento dal Lens alla Roma in estate era saltato proprio per il non superamento delle visite mediche.