Lazio, Pogba, Sinner e MotoGP: le ultimissime

La Lazio risale nel ranking UEFA per club. La doppia vittoria nelle prime due giornate contro la Dinamo Kiev e il Nizza hanno aiutato la squadra di Baroni che mantiene il passo. L' Associazione ha aggiornato la classifica dei Coefficienti per Club aggiungendo i bonus dopo la seconda giornata di Champions ed Europa League e la prima di Conference. La squadra di Baroni è ora al 28esimo posto.

Sconto a Pogba, appuntamento in campo all’11 marzo 2025. Il ricorso al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna cui il francese si era rivolto contro la squalifica di 4 anni per doping è andato a segno. Non c'è ancora la sentenza ufficiale ma le indiscrezioni che raccontavano di una riduzione a 18 mesi della pena comminata a Paul hanno avuto poi la conferma dallo stesso giocatore che ha emesso ieri sera un comunicato: «Finalmente l’incubo è finito. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò di nuovo seguire i miei sogni.»

Dopo la finale persa con Carlos Alcaraz a Pechino, Jannik Sinner esordisce con una vittoria nel torneo di Shanghai. L'azzurro, numero uno al mondo, batte all'esordio il giapponese Daniel, che occupa la posizione numero 98 della classifica Atp in due set con il punteggio di 6-1, 6-4.

Quando la Sprint sembrava ormai nelle mani di Pedro Acosta, il fattaccio: a 3 giri dalla fine e con un discreto margine accumulato sugli inseguitori, il numero 31 si è sdraiato, vanificando vantaggio e possibilità di medaglia d'oro. Ne hanno approfittato gli altri, a partire da Pecco Bagnaia. Il campione del mondo MotoGP ha vinto.