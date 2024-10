Inter, Atalanta, Roma e Boca Juniors: le ultimissime

Il sabato della settima giornata di Serie A si chiude a San Siro: l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla rotonda vittoria per 4-0 in Champions League contro la Stella Rossa, ospita il Torino di Paolo Vanoli. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A.Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Al Gewiss Stadium andrà in scena alle 18 Atalanta-Genoa, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui.

Torna a parlare a Trigoria Ivan Juric. Dopo la sconfitta in Europa e alla vigilia della gara di Monza, il tecnico giallorosso inizia ad avvertire forte la pressione. "La partecipazione dei tifosi è fantastica, può trasformarsi in qualcosa di bellissimo, ci sono sempre anche se non sono contenti. Fare la terza vittoria sarebbe un altro passo importante in classifica, come una piccola finale, vincere questa ultima partita del ciclo sarebbe fantastico"

La notizia era nell'ara ormai da giorni e finalmente sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità. Il Boca Juniors ha deciso di rinnovare il contratto di uno dei suoi leader, Edinson Cavani. L'attaccante 37enne ha prolungato il suo accordo fino al 31 dicembre 2026.