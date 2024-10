Inter, Atalanta, Udinese e Dybala: le ultimissime

Terza vittoria di fila per l'Inter che fa 3-2 contro il Torino sguinzagliando un super Thuram. La tripletta del francese regala a Inzaghi i tre punti in una gara tutta i salita per i granata, rimasti in 10 al 20' con l'espulsione di Maripan. Le reti di Zapata nel primo tempo e di Vlasic su rigore non bastano.

Terza vittoria in campionato per l'Atalanta, terza sconfitta di fila per il Genoa. Gasaperini travolge Gilardino con la tripletta dell'ex Retegui (prima in Serie A) e i gol di Ederson e De Roon nella gara valida per la settima giornata di campionato: finisce 5-1 per la Dea. Del diciassettenne Ekhator il gol della bandiera.

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, l'Udinese torna a vincere: 1-0 al Bluenergy Stadium contro il Lecce grazie a una magia da punizione di Zemura. Prosegue il periodo buio dei salentini che non vincono da oltre un mese e rimangono in zona retrocessione.

Dybala salterà Monza e rischia di non esserci anche per gli impegni dell'Argentina. La Joya si ferma, Juric deve fare i conti con lo stop del fuoriclasse argentino: fastidio muscolare durante l'allenamento di oggi e niente partenza per la trasferta di Monza. In dubbio, a questo punto, anche le gare internazionali con l’Albiceleste.