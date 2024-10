Lazio, Roma, Juve e MotoGP: le ultimissime

Ha finalmente trovato continuità la Lazio di Marco Baroni come testimoniano le tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League.Contro l’Empoli si rivedrà la Lazio tipo a cominciare dai pali, dove Provedel si riprende il posto dopo la buona prestazione di Mandas in Europa League. A destra torna Lazzari al posto dell’affaticato Marusic, a sinistra Tavares che da miglior assistman del campionato vuole continuare a fare la differenza. Al fianco di Romagnoli al centro della difesa dovrebbe farcela Gila, con Patric pronto nel caso in cui l’ex Real non dovesse farcela. Ritorna titolare Nicolò Rovella in cabina di regia al fianco di Matteo Guendouzi, alla terza da titolare in una settimana. Sulla trequarti tornano Isaksen e Zaccagni sugli esterni con Boulaye Dia a supporto di Taty Castellanos, reduce da una doppietta con il Nizza.

Juric potrebbe optare per una formazione equilibrata, confermando il suo 3-4-2-1. Tra i pali, ci sarà sempre lui, Mile Svilar. In difesa, il trio formato da Mancini, Ndicka e Angeliño dovrà tenere a bada gli attacchi di un Monza ferito e voglioso di riscatto. Sugli esterni, spazio a Celik e a El Shaarawy, chiamati a fornire spinta e copertura in fase difensiva e offensiva, mentre al centro del campo Konè e Pisilli avranno il compito di garantire equilibrio e costruzione del gioco. In avanti, Soulé e Baldanzi agiranno alle spalle del centravanti Dovbyk, con l’obiettivo di sfruttare le loro doti tecniche per creare occasioni da gol

All'Allianz Stadium è tutto pronto per Juve-Cagliari, gara valida per la settima giornata di Serie A. JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Trionfo nella Sprint del sabato e, ora, vittoria del Gran Premio del Giappone con bottino pieno: Francesco Bagnaia ha ottenuto il massimo sul circuito di Motegi, recuperando terreno nei confronti di Jorge Martin fino a portarsi a dieci punti di ritardo nella classifica di campionato.