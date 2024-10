Juve, Fiorentina, Sinner e Carvajal: le ultimissime

Un finale pazzesco ferma la Juventus in casa, che fallisce il sorpasso sull'Inter e perde terreno dal Napoli capolista. Vlahovic sblocca su rigore nel primo tempo, ma nella ripresa in un minuto cambia tutto: all'88' il fallo di Douglas Luiz su Piccoli in area, rivisto al Var, regala a Marin il pari su rigore. Un minuto più tardi Conceiçao chiede il penalty, l'arbitro invece lo espelle per simulazione.

Fiorentina-Milan è in programma oggi, domenica 6 ottobre. Allo stadio Franchi calcio d'inizio alle 20.45. Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi; Adli, Colpani, Gudmundsson; Kean. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham.

Dopo aver superato il primo turno del Rolex Shanghai Masters contro il giapponese Daniel, Jannik Sinner vola agli ottavi battendo l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Vittoria sofferta per il numero uno al mondo, che perde il primo set ma poi rimonta. Ora sfiderà uno tra Carballes Baena e lo statunitense Benjamin Shelton.

Si era subito capito che l'infortunio occorso a Dani Carvajal era decisamente serio Stamattina, il Real Madrid ha confermato che: "Dopo gli accertamenti effettuati su Dani Carvajal dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra. Verrà operato nei prossimi giorni".