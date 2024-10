Fiorentina, Roma, Lazio e Bologna: le ultimissime

Partita non bella ma dalle emozioni infinite al Franchi quella tra Fiorentina e Milan nel posticipo della 7ª giornata di Serie A, che sancisce la nuova sosta per gli impegni delle Nazionali. Tre gol validi e altri due annullati, tre rigori sbagliati, una traversa e tanti colpi di scena, il cocktail che genera il successo per 2-1 dei viola sui rossoneri.

Dopo la delusione in Europa League, arriva la rabbia in campionato. La Roma di Juric non va oltre l'1-1 in casa del Monza: passati in vantaggio con Dovbyk al 61', i giallorossi si fanno riprendere 9' dopo da Dany Mota prima del caos finale. All'87', infatti, Baldanzi riceve un pestone in area da Kyriakopoulos: arbitro e Var decidono di non intervenire scatenando le proteste in campo e nel dopo partita.

Lazio ed Empoli si sono sfidate all'Olimpico per la settima giornata di campionato. La squadra di casa ha avuto la meglio interrompendo la striscia di imbattibilità dei toscani. Inizialmente in vantaggio, la squadra di D'Aversa ha subito la rimonta biancoceleste avviata da Zaccagni alla fine del primo tempo e conclusa da Pedro all’84'.

La sfida tra Bologna e Parma finisce 0-0. Derby emiliano al Dall'Ara piuttosto bloccato, ma solo dal punto di vista del risultato. Partita molto intensa e con diverse chance.