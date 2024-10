Roma, Torino, Koopmeiners e Juve Women: le ultimissime

Dybala è stato sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni muscolari. Così da domenica il trentenne ha cominciato la fisioterapia al Fulvio Bernardini per recuperare il prima possibile. Effettuerà un lavoro differenziato tra campo e palestra, infine il rientro graduale. Ma quando tornerà? La risposta è contro l’Inter di Inzaghi. L’obiettivo dello staff giallorosso è di rimetterlo in campo entro la fine della settimana per essere a disposizione di Juric da lunedì prossimo.

È finita anzitempo la stagione di Duvan Zapata, il centravanti del Torino dovrà stare fermo almeno sette mesi per infortunio. Resta da capire se verrà fatto un acquisto a gennaio oppure dagli svincolati: le piste sono Ben Yedder, Choupo-Moting, Success e Balotelli, che vorrebbe tornare in Serie A.

Teun Koopmeiners lascia il ritiro dell'Olanda per infortunio. Il centrocampista della Juve non era rientrato in campo per il secondo tempo della sfida contro il Cagliari per un dolore al costato, che aveva accusato anche durante la partita di Champions League contro il Lipsia.

Dorotea Del Piero è una nuova giocatrice della Juventus Women Under 17. La giovane, classe 2009 e cresciuta nel calcio femminile americano, ha firmato il contratto e ora è pronta a seguire le orme del padre Alex e a vestire la maglia bianconera agli ordini di mister Luca Scarcella che ha già iniziato gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato.