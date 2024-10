Juve, Cobolli, Manchester City e Paqueta: le ultimissime

Gleison Bremer si è sottoposto questa mattina all'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato lesionatosi durante la sfida di Champions League contro il Lipsia e da qui può quindi partire il lungo percorso di riabilitazione.

Flavio Cobolli viene eliminato da Novak Djokovic all’Atp di Shanghai. Troppo forte il serbo per il tennista italiano, sconfitto in due set con il punteggio di 6-1, 6-2.

Il Manchester City ha vinto il primo round del braccio di ferro legale contro la Premier League: la sentenza di un tribunale indipendente, che ha definito "scorrette" le norme sugli sponsor per i club inglesi, rappresenta una significativa vittoria dei Citizens, anche in vista del processo che li vede imputati per 115 infrazioni del Fair Play Finanziario. Per il momento è troppo presto per trarre conclusioni definitive, ma è certo che si tratta di un verdetto, già considerato "storico" dai media d'Oltremanica, che potrebbe dischiudere scenari imprevedibili e soprattutto favorevoli al City. La vicenda si riferisce all'iniziativa intrapresa dalla Premier, che aveva bloccato due accordi di sponsorizzazione del club, con Etihad e First Abu Dhabi Bank, ritenuti "scorretti" dalla lega inglese in quanto si tratta di due società direttamente legate al padrone del Manchester City, ossia lo sceicco emiratino Mansour.

"Paqueta rischia una squalifica a vita per il caso scommesse". Secondo quanto riferito dal Sun, l'ex centrocampista del Milan, ora al West Ham, aveva consegnato il suo cellulare alla FA un anno fa, dopo che era scoppiato il caso relativo a presunte scommesse riguardanti quattro delle sue ammonizioni in Premier League. Lo scorso autunno, mentre gli investigatori analizzavano il registro delle chiamate, i messaggi e i saldi bancari, Paqueta avrebbe acquistato un cellulare sostitutivo e, dopo che la FA gli ha restituito il suo telefono, lo avrebbe buttato via aggravando così la sua posizione. Il Sun spiega che la FA avrebbe richiesto l'accesso al telefono di Paqueta, poiché c'erano ulteriori dettagli che il team investigativo voleva verificare, ma non sarebbe potuta rientrarne in posesso. Di conseguenza, Paqueta sarebbe stato accusato di aver ostacolato le indagini e di mancata collaborazione.