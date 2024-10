Lazio, Roma, Supercoppa Italiana e Iniesta: le ultimissime

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso dell’ultima partita con l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero. Indicativamente si dovrebbe trattare di circa un mese di stop.

Da alcune parole di Hummels sui social filtra un po' di irritazione per questo mancato esordio a un mese di distanza dal suo arrivo a Roma. Pubblicando infatti un post con diverse sue foto in giro per Roma o all'interno dello spogliatoio del Fulvio Bernardini, Hummels nella didascalia ha scritto: "Le foto del gioco saranno presto incluse. Credo". Sarcasmo e irritazione, sembra proprio una frecciata al club che non lo ha ancora fatto scendere in campo.

L'Arabia Saudita ospiterà per la quinta volta la EA Sports FC Supercup. L'edizione 2024/25 della Supercoppa italiana vedrà protagoniste ancora una volta quattro squadre della Serie A: lnter, Milan, Juve e Atalanta. La formula a quattro squadre prevede due semifinali ad eliminazione diretta e una finale per assegnare l'ambito trofeo. Giovedì 2 gennaio, toccherà all'Inter di Inzaghi affrontare l'Atalanta di Gasperini, mentre venerdì 3 si sfideranno Juventus e Milan.

Andres Iniesta ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. In un post condiviso dal Barcellona, il calciatore si commuove in video: “Non sono lacrime di tristezza, sono lacrime di un bambino che sognava di diventare un calciatore. E ci è riuscito con molto lavoro, sacrificio, con moltissimo sforzo. Non si è mai arreso. Oggi mi sento molto orgoglioso del cammino fatto”.