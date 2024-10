Sinner, Roma, Atletico Madrid e Neymar: le ultimissime

On Air

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6.

Non accenna a diminuire il clima di grande tensione che si è creato attorno alla Roma nelle ultime settimane. Dopo i fischi e le contestaizoni, l'ennesima conferma arriva dai social e dai profili social del Friedkin Group. Sulle varie piattaforme oggi è stato condiviso il post con la collezione Originals dei giallorossi ispirati agli archivi di Adidas presentata venerdì scorso. "Tutti i tifosi giallorossi devono averla": questa la descrizione del post, che è stato inondato di commenti negativi da parte dei supporters romanisti. Ovviamente non contro la collezione di adidas, ma verso Dan e Ryan Friedkin. "Andatevene"; "Venedete"; Richiamate De Rossi": sono solo alcuni dei commenti ricevuti nel giro di pochi minuti e che hanno portato all'eliminazione del post da tutti i social.

Cambia ancora nome lo stadio dell'Atletico Madrid, con il Metropolitano, già Wanda e Cìvitas, che si appresta a diventare Riyadh Air. L'accordo con la compagnia aerea avrà una durata di nove anni, quasi il doppio dei precedenti partners, è assorbirà anche quello già in corso per il logo frontale sulla maglia rojiblanca, per raggiungere una cifra monstre, che si attesterebbe tra i 250 e i 300 milioni di euro.

L'ultimo investimento del fuoriclasse brasiliano Neymar è un'isola, Ilha do Japao, situata ad Angra dos Reis (nello Stato di Rio de Janeiro). Dopo averla “provata” per 50.000 dollari a notte, Neymar si è trovato talmente bene che ha deciso di comprare tutti i 2500metri quadrati dell’isoletta. Costo dell'operazione: 9 milioni di dollari circa.