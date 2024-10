Genoa, Tsitsipas, Inter e Argentina: le ultimissime

Il Genoa, inteso come club e non solo, in questi giorni di sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali si troverà a doversi concentrare solo e soltanto sulla crisi emersa in maniera clamorosa della 777 Partners, società proprietaria del club ligure ma non solo. Secondo alcune indiscrezioni si comincerebbe a parlare di primi contatti già avvenuti in merito ad un possibile cambio di proprietà, ma non solo. Al momento sul bilancio del Genoa pesa un deficit da 100 milioni di euro che inciderà inevitabilmente sulla trattativa per la cessione.

Ancora polemiche nel tennis, ancora 'esuberanze' dei tennisti. Dopo i ripetuti "vaffa" indirizzati al giudice di sedia durante un match del torneo di Shanghai dall'americano Tiafoe, a venir meno alla tradizione del fair play è il greco Tsitipas. "Tu non hai idea di cosa sia il tennis", è la frase che, sempre nel 'Rolex Shangai Masters', è stata rivolta dal numero 12 del mondo al giudice di sedia, nell'incontro perso col russo Medvedev che ora affronterà Sinner. Tsitsipas era stato in precedenza sanzionato per non aver rispettato i tempi per la battuta.

Nuovo capitolo dell'inchiesta ultras che ha coinvolto Inter e Milan nei giorni scorsi. È andato in scena oggi la deposizione di Simone Inzaghi, ascoltato come teste dopo essere stato citato in alcune intercettazioni telefoniche con Marco Ferdico, punto di riferimento del tifo organizzato nerazzurro. Simone Inzaghi è stato ascoltato nella mattinata di oggi per rendere agli inquirenti la sua versione dei fatti. Il tecnico dell'Inter rappresenta un teste importante, considerando che è stato citato in intercettazioni che vedevano il capo ultrà Marco Ferdico spingere l'ex Lazio a fare pressioni sul presidente Marotta, al fine di avere un maggior numero di biglietti per la finale di Champions.

Allerta massima in Florida per l'atteso passaggio dell'uragano Milton, salito fino alla categoria 5 secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center. E in ansia ci sono anche i calciatori dell'Argentina campione del mondo, che si è radunata a Miami in vista del match di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma domani (giovedì 10 ottobre) in casa del Venezuela. "Non ci hanno lasciato viaggiare - ha detto in conferenza stampa il ct Lionel Scaloni a due giorni dal match -. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo”.