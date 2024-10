Italia, Schillaci, Calafiori e Gudmundsson: le ultimissime

Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara a ospitare stasera alle 20.45 Italia-Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Nations League. Questa la probabile formazione di Spalletti. ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

La Nazionale italiana ricorderà stasera Totò Schillaci. La Figc ha comunicato che, prima della partita all'Olimpico contro il Belgio, ci sarà un omaggio alla leggenda del calcio italiano. Prima si spengeranno le luci e i tifosi saranno chiamati ad accendere le torce dei propri smartphone. Sul maxischermo comparirà il volto dell’ex attaccante della Nazionale, seguito da un video emozionale, mentre il centro del campo sarà illuminato dalla scritta ’19, Schillaci’. Dalla Tribuna Tevere si alzeranno infine delle fontane luminose.

"Bologna è stato il primo anno dove mi sono sentito veramente importante, ho ricordi indelebili. La Premier, invece, è un campionato molto diverso dalla Serie A, io preferisco sempre imparare con qualità e ritmi diversi, penso di poter aiutare la nazionale in questo senso". Lo ha detto Riccardo Calafiori alla vigilia della sfida contro il Belgio di Nations League.

Oggi alle 14.45 sarà reso noto l'esito del processo di secondo grado per "cattiva condotta sessuale" che si sta tenendo in Islanda e che vede imputato Gudmundsson, citato in giudizio da una donna. Il calciatore seguirà tutto da Firenze e, a prescindere dalla sentenza, anche in caso venisse ritenuto colpevole, potrà appellarsi al ricorso. Rischia da 1 a 16 anni di carcere.