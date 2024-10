Nadal, Sinner, Koopmeiners e Bonifazi: le ultimissime

On Air

Rafael Nadal annuncia il ritiro. Il campione spagnolo nella mattinata di oggi ha ufficializzato la fine di una carriera straordinaria con un video pubblicato sui suoi canali social. Nadal chiuderà con la Coppa Davis, in Spagna, dove sarà protagonista dal 19 al 24 novembre.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev. Match perfetto dell'azzurro che non dà scampo al russo. Primo set comandato in maniera incredibile: 6-1. Nel secondo Daniil, con qualche problema alla spalla, tira fuori l'orgoglio. Non basta: Jannik chiude 6-4.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l'esito degli esami di oggi a Teun Koopmeiners dopo i problemi accusati nelle ultime due gare: "Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”.

Attraverso una breve nota diffusa sui propri canali, il club giallorosso comunica che Bonifazi, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso dell'allenamento dello scorso 19 settembre, e successivi consulti medici, ieri si è sottoposto, presso la PrivatKlinik di Innsbruck, ad intervento di meniscopatia mediale e laterale del ginocchio destro, eseguito dal professor Christian Fink.