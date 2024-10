Italia, Nations League, Napoli e Gudmundsson: le ultimissime

Non riesce il tris all'Italia di Luciano Spalletti, che dopo i successi in casa della Francia e contro Israele ha pareggiato oggi (10 ottobre) contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma nel match valido per la terza giornata della Nations League. Gli azzurri sono partiti forte passando subito con Cambiaso (2') e raddoppiando con Retegui (24'), ma il rosso a Pellegrini (40') ha cambiato l'inerzia del match e gli ospiti hanno prima accorciato le distanze con De Cuyper (42') e poi trovato il pari nella ripresa con Trossard (61’).

Nell'altra gara del girone la Francia ha battuto 4-1 Israele a Budapest e ora è seconda nel Gruppo 2 della Lega A a -1 dagli azzurri e a +2 sui belgi.

Via libera per i supporter del Napoli in vista del match al "Castellani" contro l'Empoli. La sfida, valida per l'ottava giornata di Serie A, è in programma domenica 20 ottobre alle 12:30. I sosenitori campani potranno tornare a seguire liberamente la squadra allenata da Antonio Conte. Lo ha stabilito l'ONMS che non ha infatti inserito Empoli-Napoli tra le partite a rischio.

Il tribunale di Reykjavík ha assolto Albert Gudmundsson dall'accusa di stupro. L'attaccante della Fiorentina è stato giudicato innocente contro l'accusa di "cattiva condotta sessuale" che lo vedeva coinvolto per alcuni fatti risalenti all'estate 2023, con il caso che era stato archiviato e poi recentemente riaperto. "È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e sarò per sempre grato a loro", ha commentato sui social il giocatore.