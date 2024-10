Italia, Nations League, Haaland e Italia U20: le ultimissime

La qualificazione alla seconda fase della Nations League resta ancora saldamente nelle mani dell'Italia di Spalletti, che nonostante la rimonta subita dal Belgio, resta prima nel girone, con un punto di vantaggio sulla Francia e anche se dovrà rinunciare a festeggiare il passaggio del turno già lunedi 14 ottobre a Udine contro Israele.

Nuova giornata di UEFA Nations League per le nazionali. Dopo il pareggio amaro dell'Italia, oggi scenderanno in campo altre quattro squadre: Bosnia-Erzegovina - Germania e Ungheria - Olanda andranno tutte in scena alle 20.45. Tutti i match si potranno vedere in esclusiva sul canale UEFA TV, disponibile gratis sul sito.