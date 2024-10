Lazio, Italia, Mancini e Maradona: le ultimissime

Arriva la decisione ufficiale della UEFA per dei presunti cori razzisti rilevati nella serata di Lazio-Nizza, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, terminata sul punteggio di 4-1 per i biancocelesti. Ammenda per la società del presidente Claudio Lotito e un turno di squalifica per la Curva Nord, ma con pena sospesa per un anno.

Novità in casa Italia all'indomani del pareggio con il Belgio. Luciano Spalletti ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo in vista della partita contro Israele. Una decisione, quella del commissario tecnico, dovuta alla squalifica rimediata da Lorenzo Pellegrini nel corso del primo tempo della sfida dell’Olimpico.

Se la nuova Italia di Luciano Spalletti pare tornata a convincere come nei momenti migliori della sua gestione, l'ex ct azzurro Roberto Mancini non vive invece un momento facile alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita, sconfitta in casa 2-0 dal Giappone. Amareggiato dopo il ko incassato sul campo, il 'Mancio' ha poi avuto un battibecco in conferenza stampa con un giornalista giapponese. "Lei riceve uno stipendio molto alto ma la sua squadra non si comporta bene in campo" è stato il rilievo di quest'ultimo, preso non benissimo da Mancini che ha replicato in maniera stizzita: "Vuoi vedere il mio conto in banca?". Una risposta che ha spiazzato l'interlocutore, rimasto poi senza parole.

Un progetto pieno di speranza ed emozioni sta per diventare finalmente realtà. Dalma Maradona, la figlia più grande di Diego Armando Maradona, ha annunciato in un'intervista con Angel de Brito la creazione di un mausoleo dove verranno finalmente trasferite le spoglie di suo padre. Situato nel prestigioso quartiere di Puerto Madero a Buenos Aires, questo monumento non sarà solo un luogo di riposo eterno per il leggendario calciatore, ma anche uno spazio in cui i fan potranno rendere omaggio al loro idolo.