Mario Rui, Paolini, Serie B e Brasile: le ultimissime

La stagione fin qui da dimenticare di Mario Rui rischia di farsi ancora più cupa. Finito fuori rosa a inizio stagione, Antonio Conte lo ha scartato dopo soli 66 minuti giocati nelle amichevoli estive. Il portoghese non ha trovato una nuova sistemazione durante il calciomercato e nelle scorse settimane ha cercato di convincere l'allenatore a reintegrarlo in rosa. Tutti tentativi andati a vuoto, che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione di Mario Rui che da oggi ha ufficialmente interrotto i rapporti professionali con il suo storico agente Mario Giuffredi. Un botta e risposta tra i due che non si sono lasciati in rapporti sereni.

Termina ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini al torneo di Wuhan. La tennista toscana - sesta nel ranking Wta - cade in tre set - 2-6, 6-3, 3-6 - con la cinese Qinwen Zheng, settima nella classifica mondiale femminile, dopo due ore e 15' di partita.

La Federcalcio ha reso noto che "la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Cosenza (Serie B), confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e la sanzione di 10.000 euro di ammenda inflitti dal Tribunale Federale Nazionale nell'ambito di due diversi procedimenti.

Possibile esclusione dalla Nazionale per i calciatori che giocano all'estero. È questa la proposta shock del Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. Dopo la vittoria della Selecao per 2-1 sul Cile, Lula ha discusso la sua idea che potrebbe rivoluzionare la Nazionale verdeoro.