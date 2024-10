Inter, Inghilterra, Genoa e Torino: le ultimissime

Con la ripresa del campionato e il susseguirsi di impegni importanti sia in Serie A che in Champions League, Simone Inzaghi potrà contare su un'ulteriore risorsa nel suo organico. Si tratta di Tajon Buchanan, esterno canadese che si è fratturato tibia in allenamento con la sua Nazionale durante la Copa America andata in scena in estate. Poco più di 3 mesi dopo, anticipando i tempi previsti per il recupero, l’esterno nordamericano è prossimo a tornare a disposizione per l’Inter.

Dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello, Thomas Tuchel potrebbe diventare il terzo ct straniero a prendere le redini dell'Inghilterra. Secondo Welt TV, l'ex allenatore di PSG, Chelsea e Bayern Monaco sarebbe infatti molto vicino a raggiungere un accordo con la FA per succedere a Lee Carsley, l'attuale coach ad interim succeduto a Gareth Southgate dopo gli Europei.

La panchina di Alberto Gilardino non sembra essere salda come un tempo visto l'avvio di stagione complicato del suo Genoa e non a caso sono circolate le prime indiscrezioni sui possibili sostituti del tecnico. Nelle scorse ore è stato accostato al Grifone anche il nome di Jorge Sampaoli, ex allenatore fra le altre del Cile e dell'Olympique Marsiglia, ma è arrivata una smentita da parte del club genoano alle voci circolate in Francia.

Mentre in casa Torino dilaga la polemica intorno a Davide Vagnati per le recenti dichiarazioni su Adams e su Ricci, c'è una notizia importante proprio sul futuro del direttore tecnico granata. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il prolungamento di contratto dell'uomo mercato del Toro sarebbe ormai soltanto una questione di formalità.