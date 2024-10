Sinner, Nations League, Premier League e Napoli: le ultimissime

On Air

Jannik Sinner si prende l'ottava finale del 2024 a Shanghai, la terza in un Masters 1000, battendo in due set il ceco Machac 6-4, 7-5. Con questa vittoria il tennista italiano conquista la certezza di chiudere il 2024 da numero uno al mondo e continua a collezionare numeri impressionanti. In finale affronterà Djokovic.

Giornata ricca di match interessanti in UEFA Nations League. Alle 18 scenderanno in campo Croazia-Scozia, mentre alle 20.45 saranno tre le gare in programma: Polonia-Portogallo, Serbia-Svizzera e Spagna-Danimarca. Tutte le sfide saranno visibili su UEFA Tv.

Ha dell'incredibile quanto successo al Manchester United prima della scorsa sfida di campionato in trasferta contro l'Aston Villa. Stando a quanto rivelato dal tabloid inglese The Sun, un tifoso dello United si è introdotto nello spogliatoio degli ospiti tre giorni prima della partita al Villa Park per posizionare un telefono e ascoltare le converazioni tra i giocatori e l'allenatore. Il contenuto delle conversazioni nello spogliatoio è però rimasto segreto.

"Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il 3° scudetto del Napoli sulla pelle". Così Juan Jesus, attraverso una storia Instagram ritraente il golfo di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo dopo lo sfogo sui social in seguito al tentato furto dell'auto. "Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani e la mia squadra".