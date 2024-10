Milan, Juve, Haaland e Perù: le ultimissime

Tammy Abraham e Fikayo Tomori sono uniti sin da quando sono bambini e sono cresciuti insieme nel Chelsea. Ora si sono ritrovati al Milan, ma ciò che è successo a Firenze, con il difensore e l'attaccante che si sono imposti su Pulisic "rubandogli" il rigore, cambia un po' le gerarchie in casa rossonera. Dalla prossima partita rischiano infatti di finire entrambi in panchina contro l’Udinese. Fonseca non transige, gli sbagli tecnici ci stanno, ma quelli comportamentali no.

Il mercato della Juventus è stato indiscutibilmente positivo, malgrado alcuni giocatori debbano ancora integrarsi al meglio nella nuova squadra. L'unico neo è l'assenza di un vice-Vlahovic. Per questo motivo a gennaio Cristiano Giuntoli, visti i problemi di Milik, è più orientato a ingaggiare un centravanti rispetto a un esterno in stile Sancho. L'ultima idea, che si aggiunge quella di Lorenzo Lucca, è Beto dell'Everton, chiuso dalla concorrenza nei Toffees.

L'Uruguay del Loco Bielsa cade all'Estadio Nacional de Lima, pagando a caro prezzo una disattenzione nel finale e cedendo il passo al Perù. Decisivo un gol di Araujo al minuto 88. Il Perù accorcia così la classifica del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma resta ancora lontana dalle prime sette.

Erling Haaland ha rivelato che diventerà presto papà dopo aver battuto un altro record: a 24 anni è diventato il miglior marcatore di sempre del suo Paese. Il giocatore del Manchester City ha pubblicato una foto sui social media in cui indossa un pallone sotto la maglietta e si succhia il pollice. Allo scatto ha aggiunto un'emoji di un bambino e la scritta 'soon' ovvero 'presto'.