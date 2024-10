Sinner, Barcolana, Nations League e Lewandowski: le ultimissime

Sinner trionfa a Shanghai battendo Djokovic in due set 7-6(4), 6-3 nella finale del Masters 1000. Primo set equilibratissimo, deciso solo al tie break. Nel secondo Nole è calato, Jannik invece ha mantenuto lo stesso livello del primo. Praticamente una macchina perfetta. Per Sinner è il settimo titolo stagionale

Arca SGR vince la Barcolana 56 presented by Generali tagliando il traguardo in 1 ora, 28 minuti e 14 secondi.Secondo posto per Prosecco Doc Shockwave 3 con 1 ora, 30 minuti e 27 secondi e terzo posto per Fiamme Gialle Nice con 1 ora, 37 minuti e 55 secondi.

Sono 11.700 i biglietti venduti per Italia-Israele, sfida di Nations League che si giocherà domani sera a Udine. Sugli spalti è prevista la presenza di circa 500 bambini delle scuole calcio del territorio, invitati dal Settore giovanile e scolastico della Figc, e di circa 800 calciatori delle società dilettantistiche locali, nell’ambito di un’attività sociale promossa dal Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti del Friuli Venezia Giulia.

Non è bastato alla Polonia il gol dell'interista Zielinski per avere la meglio sul Portogallo in Nations League. I biancorossi del ct Probierz hanno perso 3-1 contro Cristiano Ronaldo e compagni, complice anche una prova incolore di Robert Lewandowski. Il 36enne attaccante continua a essere il terminale offensivo della Polonia ma non riesce a essere incisivo come quando indossa la maglia del Barcellona. L'attuale capocannoniere della Liga spagnola, nervosissimo nel post partita, ha analizzato così la sconfitta di Varsavia: "Non sono un centrocampista e il mio compito non è scendere sulla linea di difesa per ricevere la palla", ha tuonato Lewandowski. "Forse posso farlo in allenamento”.