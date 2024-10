Italia, Nations League, Vela e Roma femminile: le ultimissime

Dopo il pareggio contro il Belgio, che ha lasciato qualche rimpianto, l'Italia torna in campo domani per la quarta giornata della Nations League contro Israele. "Il gruppo sta lavorando molto bene, questa partita sarà carica di difficoltà. Giocherà la formazione migliore e giocherà Vicario. Fagioli può giocare con Ricci. Merita spazio, si sta impegnando molto, ma la formazione la svelo domani".

L'Inghilterra supera la Finlandia per 3-1. Dopo la sconfitta rimediata contro la Grecia, la squadra di Carsley non si fa sorprendere dalla Finlandia. Grealish sblocca il risultato nel primo tempo, Alexander-Arnold raddoppia su punizione, Rice segna il terzo gol dei suoi. Poi negli ultimi minuti la formazione di Kanerva trova la rete del 3-1 finale con Hoskonen.

Continua il dominio di New Zealand nella finale dell'America's Cup 2024: l'equipaggio neozelandese vince anche la terza regata mentre la quarta regata è stata annullata per assenza di vento. Domani, nel recupero della quarta regata, Ineos Britannia sarà chiamata a reagire per cercare di ridurre il divario. Nella terza sfida gli inglesi hanno scontato una penalità in partenza che ha spianato la strada all'equipaggio avversario.

Forte polemica di Alessandro Spugna dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus. Bianconere che vincono la partita grazie ai gol di Bonansea e Cantore, non basta alla Roma femminile la rete dell'ex della partita Glionna. Secondo l'allenatore delle giallorosse, Alessandro Spugna, entrambi i gol delle padrone di casa erano irregolari.